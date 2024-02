Corteo per Navalny | trovato ex brigatista

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di martedì 20 febbraio 2024) Regime autoritario, dittatura, persino prove tecniche di fascismo. Nelle ultime ore si è parlato tanto, troppo di quanto accaduto domenica a Milano, dove un gruppo di persone si è radunato nei giardini dedicati ad Anna Politkovskaya per deporre dei fiori in ricordo di Alexei, il dissidente russo morto sabato. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Digos, che hanno identificato tutti. Apriti cielo: sinistra estrema e non contro il governo, dal premier Meloni al ministro Piantedosi. Ma il tempo ha chiarito tutto. Nessun intervento autoritario da parte della Digos, nessun pericolo per la libertà dei cittadini. Gli agenti hanno identificato Alberto Franceschini, uno dei fondatori delle Brigate Rosse insieme a Renato Curcio e Mara Cagol. Non esattamente un signor nessuno: militante della sinistra proletaria, divenne amico di Curcio alla fine degli anni Sessanta ...