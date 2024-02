Corte dei conti Ue | Lega&C chiedono aiuto a Orban per evitare la figuraccia sulla nomina del giudice scelto da Fitto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) A Bruxelles il lavoro è partito sotterraneo ma la posta in palio è alta:unaal governodelitaliano alladeieuropea. Per questo la Lega avrebbe chiesto una mano ai deputati di Fidesz, il partito del premier ungherese Viktor Orbán, per sfangarla in una conta che potrebbe essere all’ultimo voto sostituendo un deputato che non potrà essere presente. La giornata chiave è giovedì e il nome indicato dal ministro Raffaele, Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, rischia di non passare il vaglio della Commissione per il controllo dei bilanci (Cont) dell’Europarlamento che deve esprimersi sui curricula e le potenziali incompatibilità dei candidati. Il voto non è vincolante, ma in caso di bocciatura, come ...