Corso Vittorio ora annuncia il nuovo socio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) Con estremo ritardo e soltanto dopo che su queste righe domenica avevamo reso nota la composizione della nuova struttura societaria – emersa dagli atti recentemente consegnati alla Camera di Commercio a seguito dell’assemblea degli azionisti convocata per approvare l’ultimo bilancio –, il club diEmanuele è intervenuto per rendere palese quel famoso passaggio del 12% delle azioni, per nulla pubblicizzato fino a ieri nei confronti di piazza e tifosi. Quota che il patron Massimo Pulcinelli ha deciso di traghettare sulla Cedibi Srl di Giuseppe Mancuso, una delle tante società satellite del gruppo Bricofer, dopo averla riacquisita in precedenza dalla North Sixth Soccer Holding II Llc. Nessuna ‘illazione’, né tantomeno ‘polemiche inutili’. Ma la semplice realtà dei fatti. Questa la nota: "L’Ascoli Calcio 1898 Fc Spa, in merito alle notizie ...