Corpo trovato smembrato e con la testa a metri di distanza | è di Cinzia | era scomparsa mesi fa

(Di martedì 20 febbraio 2024) Ha un nome il cadavere rilo scorso 12 gennaio fra i cespugli di una dolina di Aurisina Cave: è quello diPecikar. La 66enne residente nel Comune dell’altipiano, originaria di Duino, che erada casa alla fine di ottobre, senza lasciare tracce. Del caso di era interessata anche la trasmissione di Rai 3 Chi l’ha visto?. Che potesse appartenere a Cinza Pecikar ilrinvenuto in avanzato stato di decomposizione, era una ipotesi che gli inquirenti avevano preso in considerazione. Oggi, però, è arrivata la conferma da parte del procuratore De Nicolo, che ha parlato di “morte naturale“. La perizia fatta dal medico legale non lascia adito a dubbi”.Leggi anche: Fugge dai poliziotti e si getta nel Brenta: scomparso, proseguono le ricerche Il ritrovamento choc: laera ...

La madre di Navalny attacca Putin : "Rendimi il corpo di mio figlio ": Una richiesta che finora non ha trovato accoglimento da parte del Cremlino. Anche la moglie di Navalny si è unita all'appello della madre: " Restituite il corpo di Alexei e lasciate che sia sepolto ...

Al via a Roma il processo Regeni: assenti i 4 egiziani: Meno di una settimana dopo, il 1 febbraio 2016, il corpo di Giulio con evidenti segni di tortura, ...nei membri di una banda criminale rimasti uccisi in una sparatoria con la polizia e di aver trovato ...

Matteo Berrettini, c'è luce in fondo al tunnel: tra Melissa Satta e infortuni annuncia il suo rientro in campo: ...trovando molto bene ho una grandissima energia [...] 'Sicuramente è sempre partito tutto dal corpo, ... è come se avessi esaurito quel serbatoio di energia, e quindi mi sono trovato in una fase di ...