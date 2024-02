“Corecom tour' | visita al Mumec e alla mostra Il mondo in tasca

(Di martedì 20 febbraio 2024) Arezzo, 20 febbraio 2024 – Settima tappa del '',al"Ilin": questi i contenuti della giornata dedicata ad Arezzo per il Comitato toscano per le comunicazioni, che sarà in città venerdì 23 febbraio per proseguire nella campagna di informazione e comunicazione avviata in collaborazione con l'Unione province italiane per spiegare diritti e prerogative dei cittadini nel variegatodelle telecomunicazioni. L'incontro con istituzioni, i media locali, scuole, associazioni, imprese e cittadini per farsi conoscere e far conoscere le proprie attività e i servizi offerti nelle realtà territoriali della regione alle 11 nella Sala dei Grandi nella sede della Provincia, in piazza della ...

