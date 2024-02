Coppe Europee | La sfida tra Inter e Atletico Madrid accende San Siro con i nerazzurri  favoriti

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di martedì 20 febbraio 2024) Una settimana di grandi sfide, con il Barcellona favorito a 2.55 contro il Napoli in Champions League. Si giocano i playoff di Europa League, con la Roma quotata a 2.07 per la vittoria all’Olimpico contro il Feyenoord e Rennes – Milan, che vede i francesi leggermente avanti a 2.55 Lo spettacolo del calcio europeo torna di scena martedì 20 febbraio, con il primo big match delle italiane, in cui l’fronteggerà gli spagnoli dell’. I nerazzurri arrivano alla partita dopo una lunga scia positiva in Champions League, con una sola sconfitta nelle ultime 13 partite – in finale contro il Manchester City – e forti di un secondo posto maturato nel Gruppo D, collezionando 12 punti, con tre vittorie e tre pareggi. L’, al contrario, si è ...