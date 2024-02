Convocata la Commissione Provinciale di vigilanza | oggi la JuveCaserta saprà se è carne o pesce

(Di martedì 20 febbraio 2024) Caserta. Con invito del 15 febbraio scorso lalocali di Pubblico Spettacolo ha convocato per questa mattina 20 febbraio 2021 alle 11 presso la Prefettura di Caserta, con oggetto “Riunione per la verifica dell’agibilità del Palazzetto del BasketPalaPiccolo“, i rappresentanti, o chi per loro delegati, del Comune di Caserta il sig. Sindaco di Caserta Carlo Marino; al Questore di Caserta; al Comando Prov. VVF Caserta; al Genio Civile di Caserta; alla ASL CE 1; al CONI Caserta; all’Ing. Manzella (esperto Impiantistica Elettrica); al Presidente della Provincia di Caserta e alla società2021 del presidente Farinaro per l’esame progetto ex art. 80 T.U.L.P.S. Alla Provincia, quale ente proprietario del PalaPiccolo, si è richiesto copia di tutti gli ...

Ospedale unico e Sant'Antonio Abate, torna a riunirsi la commissione sanità: Torna a riunirsi a Gallarate la commissione speciale Sanità , istituita per seguire il percorso di realizzazione dell'ospedale unico Gallarate - Busto. La commissione è stata convocata dal sindaco Andrea Cassani per martedì 5 marzo alle 18 , nella sala consiliare di largo Camussi. All'ordine del giorno c'è la presentazione dei nuovi vertici dell'Asst ...

Pnrr, Fitto: sintonia con UE condizione per raggiungere risultati: Giovedì è convocata la cabina di regia che approverà la relazione semestrale che andrà in ... I fatti oggi dicono che il governo è in piena sintonia con la Commissione europea. Ha ottenuto il pagamento ...

Fitto: "Pnrr quinta rata fiducioso su confronto con Ue": Siamo in confronto costante anche con la Commissione europea. Bisogna fare bene, non in fretta. Non ... Il termine è il mese di febbraio, giovedì è convocata una cabina di regia che approverà la ...