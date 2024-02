Contratti fantasma e movimento di mercato Così i fondi speculativi hanno fatto schizzare il prezzo del cacao

(Di martedì 20 febbraio 2024), quanto ci costi. Le quotazioni sono alle stelle, si parla di oltre 5.500 euro a tonnellata: la colpa è dei cosiddetti hedge fund, i, ovvero queicomuni di investimento privato che puntano al rendimento assoluto, a prescindere dall’andamento del. Suldel, questicostruito una posizione rialzista di più di 8 miliardi di euro. Come? Comprando futures,a termine che sanciscono l’impegno all’acquisto delin futuro a ungià prefissato e più alto. Ilcosta sempre di più Non sono gli hedge fund la causa diretta dell’aumento di prezzi, ha spiegato Martijn Bron, l’ex responsabile ...

Bollette, la beffa: con il passaggio al mercato libero del gas poca concorrenza e tariffe più alte: Ribassi fantasma o, peggio, forti rincari. È quanto successo alla bolletta del gas dopo che lo scorso 10 ... "Il primo dato che emerge dalla ricerca è che per i contratti a prezzo fisso nessuna offerta ...

Skull and Bones: la turbolenta storia del gioco di Ubisoft Singapore: Per anni molti hanno pensato che Skull and Bones fosse una nave fantasma, e che il simulatore di vita piratesca di Ubisoft che non sarebbe mai arrivato in porto. ... così come accettare contratti che ...

Immigrazione clandestina a Marsala. Ecco la sentenza di Appello: ... secondo l'accusa provvedeva alla stipula di fittizi contratti di lavoro dipendente per consentire ... avviata nel 2016, le fiamme gialle hanno intercettato in mare 5 'viaggi fantasma', arrestando in ...