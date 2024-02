Consiglio comunale Del Ghingaro e Gifuni sempre presenti Ferrari il più assente

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 febbraio 2024) VIAREGGIO È l’assemblea elettiva della città. Il luogo del confronto e della discussione pubblica, oltre le segrete stanze deiartiti (o nel caso viareggino delle Liste civiche). Stiamo parlando della cui attività nel 2023, dopo tre anni di presenze virtuali a causa della pandemia, è tornata regolare in aula, pur mantenendo la possibilità (in casi particolari) di collegarsi on line e quindi di partecipare non in presenza alle sedute. Ma in quanti partecipano e con quale regolarità? Chi sono i campioni delle presenze e quelle delle assenze? Lo scorso anno ilsi è riunito in totale undici volte (una volta al mese in media): 8 febbraio, 1 marzo, 5 aprile, 25 aprile, 26 aprile, 10 maggio, 19 luglio, 25 settembre, 18 ottobre, 27 novembre, 21 dicembre. I più ...