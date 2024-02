Condizioni di Barbieri stabili | preoccupazione per Torregrossa | aggiornamenti dal Pisa

(Di martedì 20 febbraio 2024) Nessuno spavento per quanto riguarda ledi Tommaso. Il cambio che a Parma ha visto al sessantottesimo l’esterno uscire, dando spazio a Beruatto, aveva inizialmente fatto pensare a un eventuale problema fisico per il classe 2002, soprattutto considerando che nelle intenzioni di Aquilani era Esteves il prescelto a lasciare il campo. Soltanto una questione di stanchezza, dopo oltre un’ora di gioco nella qualeè stato vero e proprio motore della corsia di destra, confermando l’ottimo stato di forma dopo la prestazione – con gol – fornita contro la Sampdoria. Da valutare nei prossimi giorni, invece, ledi Ernesto. Il numero dieci è stato sostituito nel corso dell’intervallo del "Tardini" a favore di Bonfanti. Quella che si credeva fosse una sostituzione ...

Fine Vita: in Italia continua ad essere un diritto senza una legge: ... come quelle di Eluana Englaro , Piergiorgio Welby e Sibilla Barbieri. Fine vita: "Mia madre in ...causa legale contro l'Asur delle Marche dopo che questa si era opposta a verificare le sue condizioni ...

Il programma della settimana del Pisa Sporting Club. Torregrossa da valutare, Barbieri ok: Venerdì mattina appuntamento invece all'Arena per la tradizionale rifinitura della vigilia' TORREGROSSA E BARBIERI - Avevano preoccupato le condizioni di Barbieri, uscito per un fastidio, ma da ...

Presidio in Piazza Bra e sciopero della fame contro i suicidi in carcere: Nelle case circondariali, le condizioni dei detenuti sono sempre più difficili e questo ha fatto ... 17 febbraio davanti a Palazzo Barbieri, in Piazza Bra. L'associazione ha voluto aprire un dialogo di ...