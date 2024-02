(Di martedì 20 febbraio 2024) Dopo giorni di attesa, teaser e hype, sono stati annunciati idi: nelil cantautore salirà sul palco per riabbracciare il suo pubblico e anticipare, format indoor atteso a Milano e Roma.dinel: leSummer Fest, questo il nome del tour estivo diche durante l’estate porterà sul palco il suo show A, che non mancherà certo di sorprese. Di seguito tutte le: 13 luglio BRESCIA – Brescia Summer Music, Arena Campo Marte19 luglio MIRANO (VE) – Mirano Summer ...

Sono due in programma i concerti di Achille Lauro nel 2024 , due eventi speciali con Boss Doms annunciati nelle scorse ore e per i quali i biglietti ... (optimagazine)

Concerti di Achille Lauro nel 2024 con A Rave Before L'Iliade: date e biglietti in prevendita: Dopo giorni di attesa, teaser e hype, sono stati annunciati i concerti di Achille Lauro : nel 2024 il cantautore salirà sul palco per riabbracciare il suo pubblico e anticipare L'Iliade , format indoor atteso a Milano e Roma. Concerti di Achille Lauro nel 2024: ...

ACHILLE LAURO i concerti estivi di "Achille Lauro Summer Fest - A RAVE BEFORE L'ILIADE" [Info e biglietti]: ... l'ultimo singolo dal sound avanguardista che ha legato grazie alla musica elettronica un brano pop alle basi urban, Achille Lauro quest'estate è finalmente pronto a riabbracciare il suo pubblico che ...

Nuova scena su Netflix, show in otto episodi con Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain: ... tra cui tre speciali e imperdibili concerti nella sua Napoli, nel luogo di culto per eccellenza ... la voce di Rose Villain la scorsa estate è stata in tutte le radio grazie al singolo di Achille Lauro ...