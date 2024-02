Conceiçao | 'Taremi a disposizione fino a giugno | stasera tifo Inter Eriksson nel cuore | lo abbraccio forte'

Il tecnico del Porto Sergio Conceicao ha parla to in conferenza stampa di Mehdi Taremi , attaccante iraniano dei Dragoes promesso sposo dell'Inter:... (calciomercato)

Porto, Conceicao: 'Taremi è un grande professionista, va rispettato': L'allenatore del Porto Sergio Conceicao ha parlato di Mehdi Taremi in conferenza stampa, difendendolo nonostante il suo prossimo passaggio all'Inter a fine contratto. ' Taremi ha un contratto fino a giugno e rispetta la società - ha detto il tecnico - , è davanti a Hulk per numero di gol con meno partite giocate. Non si cancella il percorso che ha fatto con noi. ...