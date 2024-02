Conceicao su Eriksson | “Mi è rimasto nel cuore | gli mando un abbraccio”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 20 febbraio 2024) Sergioha dedicato un momento a Sven Goranai microfoni di Sky Sport: “Misterè un gentiluomo, difficile che un suo ex giocatore possa non parlare bene di lui. Amabile, simpatico, ottimo allenatore, mi ènel, sono arrivato alla Lazio nel ’98, mi ha accolto molto bene, mi ha allenato due anni, abbiamo vinto tanto insieme, spero che la più bella vittoria sia quella contro la sua malattia, so che sarà difficile, ma bisogna avere speranza, forza, coraggio, il mioè con lui, per tutto l’aiuto che mi ha dato quando da giovane portoghese sono arrivato in Italia. Gliunfortissimo con una grande emozione“. SportFace.