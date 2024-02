Con te in campo divento razzista | vergogna razzista contro Leao | lui pubblica tutto | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) "Non ti riesco più a vedere, non ti riesco più a sopportare. Con te in. Mi stai altamente sui cogl**ni, vattene il prima possibile tu e chi ti segue": un tifoso rossonero lo ha scritto a Rafasu Instagram dopo la sconfittail Monza. E l'attaccante del Milan non ha tardato a rispondere: "Sfortunatamente il mondo continua ad avere questo tipo di persone con la mente piccola...". Intanto il club è intervenuto su X a difesa del giocatore: "Rafa siamo con te. Nella nostra tifoseria e nel calcio non c'è spazio per il razzismo". Solo qualche settimana fa, lo scorso 20 gennaio, il Milan è stato al centro di un altro caso di razzismo che ha visto coinvolto il suo portiere, Mike Maignan, durante il matchl'Udinese. In quell'occasione ...