Con Sace 8 milioni al Gruppo Poggipolini

(Di martedì 20 febbraio 2024) UniCredit (in foto l’ad Andrea Orcel) esostengono il, con un finanziamento di 8di euro per l’acquisizione di Hpf, Houston Precision Fasteners, competitor texano da 15di fatturato. L’operazione, supportata al 50% dalla garanzia di, ha una durata di 7 anni, di cui uno di preammortamento.

Fine settimana da «separati»: l'imprenditrice digitale è andata in montagna con gli amici , mentre il marito è rimasto a Milano, dove ha cena to da ... (vanityfair)

Ex Ilva: prossime ore decreto per amministrazione straordinaria e commissari (RCO): ... indicando che "noi come Confindustria abbiamo riportato all'attenzione le modifiche al decreto legge con l'estensione a tutte le industrie, piccole, medie e grandi, della garanzia Sace, oltre che ...

Affari quotidiani, le news economiche di lunedì 19 febbraio 2024: Bologna Poggipolini fa shopping negli Usa con il supporto di Unicredit e la garanzia di Sace. Nautica, Ferretti chiude il 2023 con una crescita in doppia cifra dei ricavi. Affari quotidiani Pedriali ...

Poggipolini: l'a.d., 'negli Usa anche con un finanziamento Unicredit - Sace di 8 mln': Grazie anche a Simest operazione "trasformativa" . 'Oltre a UniCredit e Sace che sostengono il gruppo Poggipolini con un finanziamento di 8milioni di euro per l'acquisizione di Hpf, Houston Precision Fasteners, dobbiamo anche menzionare anche Simest, che e' diventato ...