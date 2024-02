Con Calzona il Napoli cerca le sue radici

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di martedì 20 febbraio 2024) È la storia di un uomo che cade da un palazzo di cinquanta piani. A ogni piano, mentre l’uomo cade non smette di ripetere: «Fino a qui tutto bene, fino a qui tutto bene». E che succede se l’uomo non trova neanche un ristoro decadente nell’impatto con il suolo? Quand’è che la caduta allevia l’atterraggio? O meglio, come fa quell’uomo a riconoscere le cause recondite che lo hanno spinto? Come avrete capito, è l’incipit di La haine – il film del 1995 diretto da Mathieu Kassovitz. Tra il primo e l’ultimo giorno della seconda esperienza di Walter Mazzarri sulla panchina delsono passati quattro mesi che odorano della stessa, inevasa e forse inconcludente domanda: come siamo arrivati fin qui? Al secondo esonero consecutivo nella prima stagione vissuta da Campioni d’Italia dopo trentatré anni, cioè, alla squadra svuotata che pareggia solo con la forza del talento ...