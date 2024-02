Comune e associazioni insieme | costituite cinque consulte cittadine

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 febbraio 2024) Fin dal proprio insediamento, l’amministrazione comunale di Andrea Furegato (nella foto), che governa a Lodi, aveva promesso di voler dirigere la cosa pubblicaalle realtà. E quindi, con i decreti sindacali 2 del 7 febbraio 2024 e 3 dell’8 febbraio 2024, sono statele. Composte dalleche, avendone titolo, hanno chiesto di parteciparvi. Nel dettaglio, la consulta della famiglia, è composta da 15 sodalizi, tra cui l’associazione Il mosaico, Comunità Famiglia Nuova, le Acli provinciali. Altre dieci realtà, come Asd No limits, Auser Lodigiano e Unione Ciechi formano la consulta della disabilità. Alla consulta dell’ambiente, del territorio e del clima hanno aderito altre dieci, come Fiab Lodi Ciclodi, ...