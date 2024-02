Compra casa con i soldi di una presunta truffa L' ex Iena Gip indagata con i genitori per riciclaggio

(Di martedì 20 febbraio 2024) Una (ex)nei guai. Non il titolo di un film, ma quanto sta succedendo a Gip, al secolo Giampietro Cutrino, fino a qualche anno fa una delle "belve" più temibili della trasmissione di Italia Uno. La procura di Padova, infatti, contesta a lui, al padre Giovanni, e alla madre Maria Teresa Donati a diverso titolo peculato, falso ideologico, circonvenzione d’incapace e. Segui su affaritaliani.it

Night Swim: il regista Bryce McGuire tra Spielberg e Stephen King: In sala dal 22 febbraio , è la storia di una famiglia che compra una casa con piscina, pensando di aver trovato il posto perfetto. L'acqua invece è più insidiosa di quanto non credano. La trama di ...

L'ex Iena Giampietro Cutrino compra casa con i soldi con i soldi di una presunta truffa a un'anziana: indagato con i genitori: Cutrino aveva tentato di motivare la somma parlando della passione della signora nell'organizzare "festini" all'interno della casa di riposo. Una giustificazione che non aveva convinto la giudice ...

Bonus prima casa e trasferimento estero: cambiano i requisiti: ... il bonus casa è riconosciuto all'acquirente già trasferito all'estero per ragioni di lavoro ma che aveva risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni: se compra casa nel ...