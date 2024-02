Compagnoni | «Thuram pazzesco! Mkhitaryan non sbaglia nemmeno con 5 Gin Tonic»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 20 febbraio 2024)ha sorpreso un po’ tutti, compreso. Il noto giornalista e telecronista sportivo, pur sottolineando come fosse sicuro delle potenzialità del francese, ammette di non aver messo in conto una qualità in particolare. Poi un commento anche sue Calhanoglu: di seguito il suo intervento a Sky Sport AFFARE PAZZESCO – Marcusha sorpreso tutti, anche Maurizio. Il giornalista svela anche un retroscena: «Chefosse bravo si sapeva, io rimasi colpito vedendolo la prima volta. Stava per prenderlo la Fiorentina poi ci fu il cambio tra Della Valle e Commisso. Quello che colpisce è il suo strapotere fisico abbinato alla tecnica di un trequartista. Ero sicuro potesse fare bene ma non pensavo potesse avere questa media realizzativa. Davanti alla porta ...