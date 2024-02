Como | in arrivo i primi bus elettrici | tutte le innovazioni per un viaggio eco-sostenibile

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 febbraio 2024), 20 febbraio 2024 - Mezzi tecnologicamente avanzati, moderni, pensati per unpiù sicuro, confortevole ed eco-. Sono i nuovi autobus“eBus” di Asf Autolinee, società che svolge servizio di trasporto pubblico passeggeri ae provincia: idue entreranno in servizio sulla rete urbana a marzo in attesa dei rimanenti 23 inentro giugno, che andranno a sostituire mezzi obsoleti e più inquinanti. Hanno una lunghezza di 12 metri e possono assicurare il trasporto di 80 persone. Tra le dotazioni innovative ci sono un impianto di climatizzazione, totalmente elettrico e non più a gasolio, un dispositivo di visualizzazione della prossima fermata, un pan a disposizione dell’autista per il monitoraggio in tempo reale delle condizioni ...