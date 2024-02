Come pulire il PC

(Di martedì 20 febbraio 2024) Il PC è uno strumento che ci accompagna ogni giorno per tutte le nostre esigenze, che sia per lavorare o per giocare. In ogni caso, dopo un po’ di tempo, arriva il momento in cui bisogna necessariamente pulirlo: in questa guida scoprirai A chiunque abbia un PC capita di dover ripulirlo dalla polvere, che si infila continuamente all’interno del box. Sappi che, nel caso ti serva, abbiamo pubblicato anche una guida suusare il PC, per guidarti ad usarlo al meglio delle sue potenzialità. Oggi parleremo proprio disi fa a pulirlo ed eliminare ogni presenza di polvere al suo interno. In questa guida ti guideremo passo dopo passo per rimuovere ogni forma di sporco. Troppa polvere = temperature alte La cosa più importante che devi sapere è che, quando c’è troppa polvere nel PC, questa polvere rende impossibile mantenere l’aria all’interno ...

