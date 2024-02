Come funziona la S Pen di Galaxy S24 Ultra | tutto quello che puoi farci

Leggi tutta la notizia su pantareinews

La S Pen di S24 consente di scrivere e disegnare, oltre a nuove funzionalità come la pulizia del testo e la formattazione automatica. Se hai voglia di disegnare, puoi creare le tue opere d'arte sullo schermo dell'S24 quando è spento o partecipare a sfide di disegno con PENUP. La S Pen può essere utilizzata anche per acquisire facilmente screenshot e scattare foto veloci con l'app Fotocamera. S Pen di S24: uno strumento per 1000 usi La S Pen è ora più versatile e offre funzionalità come l'allineamento della scrittura, la formattazione automatica delle note e la possibilità di personalizzare ...