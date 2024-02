Comacchiese e Mesola si sono sbloccate Primo successo del 2024 e incubo finito

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) Si è assistito alla riscossa delle ferraresi nell’ultimo turno, sia quelle del Delta del Po, che la neo promossa Consandolo e la Portuense, che ha maramaldeggiato ad Anzola, un 4-0 eloquente che ha steso la formazione bolognese ben prima del triplice fischio finale. I rossoneri riscattano quindi l’immeritato pareggio del turno precedente in casa con lo Junior Corticella e riprendono a correre per l’alta classifica. Una volta tanto non ci ha pensato Melandri ha decidere le sorti dell’incontro, mister 20 gol aveva le polveri bagnate, ci hanno pensato i giovani rampanti Pierfederici, Fantoni, Orlandi e Allegrucci. "Siamo stati bravi a mettere la partita sui binari giusti fin dall’inizio, per evitare brutte sorprese come con il Corticella – afferma Paolo Mariani – Per scelta tecnica ho privilegiato quattro fuoriquota e i ragazzi mi hanno ripagato: dopo appena mezz’ora la partita era ...