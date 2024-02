Colpiti almeno 300mila italiani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 febbraio 2024) In Italia, la malattia di Parkinson, colpiscepersone, i maschi ne soffrono 1,5 volte più delle femmine. Anche se in genere colpisce gli over 65, i casi precoci, intorno ai 40 anni, sono in aumento. Si manifesta quando la produzione di dopamina nel cervello cala in maniera considerevole a causa della degenerazione di neuroni in un’area chiamata ’sostanza nera’. Una delle sue caratteristiche è il lento e graduale esordio dei sintomi, che permette loro di non essere intercettati da paziente e familiari per lungo tempo. I sintomi si manifestano quando la sostanza nera ha perso circa il 60 per cento dei neuroni dopaminergici e la dopamina residua è l’80 per cento del normale. Le cause della malattia di Parkinson non sono del tutto note. Ciò che è certo, però, è che si tratta di una patologia di origine multifattoriale, nella quale ...