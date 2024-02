Cocaina in casa | un arresto e due denunce

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di martedì 20 febbraio 2024) Tarantini Time QuotidianoIeri pomeriggio a Ginosa i Carabinieri della locale Stazione, nel corso di una attività di prevenzione e repressione contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno inflitto un altro efficace colpo al mercato locale della droga, arrestando un 41enne della zona, presunto responsabile di detenzione ai fini spaccio di sostanza stupefacente e denunciando, per il medesimo reato, altre due persone. Alcune segnalazioni di cittadini e l’Arma locale si è immediatamente attivata per effettuare tutte le verifiche del caso. Dopo aver individuato l’abitazione e svolto un servizio di appostamento, dal movimento di persone, alcune delle quali riconosciute come assuntori di stupefacenti, hanno ritenuto che all’interno vi fosse un’attività di spaccio. L’immediata perquisizione ha permesso di confermare i sospetti: all’interno dell’appartamento sono state identificate tre ...