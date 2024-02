CM com – Roma | col Feyenoord torna Dybala E Ndicka scalda i motori|Serie A

(Di martedì 20 febbraio 2024) 2024-02-20 11:04:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web:, col. EA Calciomercato.com Dopo la vittoria contro il Frosinone laè scesa subito in campo ieri mattina per la seduta di scarico. ll turnover attuato domenica scorsa ha permesso a De Rossi di far riposare alcuni elementi in vista della sfida decisiva di giovedì. Contro la squadra laziale non ha preso parte alla gara, mentre è stato risparmiato un tempo a Pellegrini, Lukaku e Llorente. Tutti utilizzabili dal primo ...

Il “modello Marche ” non decolla. E, anzi, rischia di schiantarsi a terra. Almeno per quanto riguarda i voli di continuità, cioè quelli per garantire ... (ilfattoquotidiano)

Sardegna, sfida aperta Todde Truzzu. Con il terzo incomodo di Soru. Ecco chi sono i candidati in lizza: In questo scenario non mancano gli attacchi incrociati in cui si tirano in ballo indipendenza da Roma, capacità nel saper gestire aziende o la Pubblica amministrazione e gli strappi che hanno ...

Roma Huijsen, si studia il colpo, ma la Juve fa muro: La Roma in estate farà un tentativo con la Juve per provare a prendere a titolo definitivo Huijsen, ma la Juve non sembra interessata Dopo il gol al Frosinone, la Roma continua a godersi Dean Huijsen. Il difensore olandese ha sbloccato la difficile trasferta contro il Frosinone, squadra a cui sembrava destinato e per questo ...

Tajani 'Forza Italia punta al 10% alle europee e 20% alle politiche': ROMA - "Dopo la scomparsa di Silvio - una ferita ancora aperta - tutti ci davano al 3%, risucchiati dalla tragedia. Invece oggi puntiamo al 10% alle europee e al 20% alle prossime politiche. Pensiamo ...