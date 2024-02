Civil War | un' America al collasso nel nuovo trailer del film apocalittico di Alex Garland

(Di martedì 20 febbraio 2024) Protagonisti sono Kirsten Dunst e la star di Narcos, Wagner Moura A24 ha diffuso in streaming ildiWar,che segna il ritorno alla regia didue anni dopo il thriller psicologico Men (2022). Il titolo rievoca esplicitamente la guerrana, ma non si tratta di un dramma storico: la pellicola diimmagina infatti una nuova guerrae sul territorio statunitense, in un futuro distopico non troppo lontano dal nostro presente. Il regista ha descritto la storia come "un'allegoria della difficile situazione in cui viviamo, molto polarizzata".War, nessuno è al sicuro Kirsten Dunst interpreta una giornalista che ...

Civil War: Civil War - Un film di Alex Garland. Con Jesse Plemons, Nick Offerman, Kirsten Dunst, Cailee Spaeny, Wagner Moura. Drammatico, Gran Bretagna, USA, ...

Italy: Slovenia, Croatia blameless for WW2 Yugloslav communist massacres: ...which were part of the former Yugoslavia bear no responsibility for the World War II killings of up to 15,000 Italians by Yugoslav communists, Italy stated on Friday. 'Remembering is a moral, civil ...

In Inghilterra scoperto un dodecaedro romano perfettamente conservato. Ma a cosa serviva: Il manufatto, largo 8,6 cm e del peso di appena 254 grammi, è attualmente esposto al National Civil War Center presso il Newark Museum, in Inghilterra, e la sua esistenza è stata resa nota solo all'...