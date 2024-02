Città 30 | il divieto sull’asfalto diventa 80 | “Qui abbiamo Limiteman”

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 febbraio 2024) Bologna, 20 febbraio 2024 – ‘Questa30 non s’ha da fare’. O almeno sembra portare a questa considerazione l’azione di chi ha trasformato il 3 del limite 30 km/h, verniciato, in un 8. E certo c’è una bella differenza tra andare ai 30 all’ora, ai 50 o agli 80: la polemica a Bologna sembra proprio non avere fine. Sono diversi coloro che si oppongono alla decisione presa dal Comune di Bologna di trasformare lain un’enorme ‘zona 30’: dai cittadini a diverse categorie di lavoratori, come i commercianti, gli artigiani o i tassisti. Ma cosa è successo? All’inizio e alla fine di via Nanni Costa, poco distante dall’ospedale Maggiore e quasi in corrispondenza del Giardino Santa Viola, qualcuno ha trasformato il 3 del 30 nel simbolorelativo aldi andare oltre i 30 ...