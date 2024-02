Cinghiali a spasso per Macerata | il video della gita vicino al cimitero

(Di martedì 20 febbraio 2024), 20 febbraio 2024 - Una famiglia diin città. Gli ungulati – quattro esemplari in tutto – sono stati ripresi col telefonino da un automobilista mentre scorrazzavano nei pressirotatoria di via Pancalducci,al. E’ successo attorno alle 23 di ieri: ihanno fatto un giretto attorno all'incrocio – sembrava avessero imparato a guardare prima di attraversare – poi sono tornati nella boscaglia verso l’elisuperficie. Non è la prima volta che ifanno unain città: nel novembre scorso un gruppo di ungulati è arrivato a lambire il centro storico e dalla scarpata del fiume Esino è risalito verso il rioneVecchia.

