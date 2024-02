Cina | Xiaomi apre nuova fabbrica a Pechino

(Di martedì 20 febbraio 2024), 20 feb – (Xinhua) – Il produttore cinese di smartphoneha messo in funzione unanel distretto di Changping a, ha dichiarato oggi una fonte del governo distrettuale. Il nuovo impianto, situato nel parco industriale dia Changping, si estende su 81.000 metri quadrati, e’ in grado di produrre circa 10 milioni di telefoni all’anno ed e’ dotato di una tecnologia di produzione intelligente all’avanguardia. La maggior parte del lavoro presso lae’ svolto da sistemi robotizzati, che assicurano un funzionamento continuo 24 ore su 24. Tutte le linee di produzione dello stabilimento dovrebbero essere operative entro la fine del 2024. (Xin) Agenzia Xinhua

