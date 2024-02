Cina | oltre 300 mln viaggi passeggeri su ferrovia durante corsa ai viaggi

(Di martedì 20 febbraio 2024) Pechino, 20 feb – (Xinhua) – Tra il 26 gennaio e il 19 febbraio, nei primi 25 giorni dellaaiper la Festa di primavera, sono stati effettuati piu’ di 300 milioni didisulle ferrovie cinesi, secondo i dati del China State Railway Group Co., Ltd. Ieri il settorerio ha registrato 14,04 milioni didi, prevedendone 13,3 milioni per la giornata di oggi. Le ferrovie del Paese sono rimaste occupate anche dopo la fine delle vacanze, con studenti e lavoratori migranti che hanno continuato a incrementare il numero diin treno. I dipartimentiri hanno messo a disposizione treni ...

"Siamo molto soddisfatti. Non solo per i buoni risultati raggiunti, ma anche – e soprattutto – perché il Banco diventa sempre più familiare: nei ... (ilrestodelcarlino)

XPENG, 30 novità (modelli nuovi e aggiornati) entro il 2027: ... in un mercato , quello delle auto elettriche in Cina, che sta diventando sempre più difficile . ... Inoltre, il budget per la ricerca e sviluppo dell'azienda aumenterà di oltre il 40% su base annua ...

Myanmar al centro della geopolitica asiatica: Ma anche la Cina di Xi che, furbescamente, come spesso accade a Pechino, ha scelto la politica dei ... Un paese sull'orlo del baratro, alla fame, senza scuole e ospedali, con oltre 2.6 milioni di ...

Ha senso paragonare l'inquinamento di Milano a quello di Delhi: ... come Delhi in India e Pechino in Cina. Il confronto in molti casi si basa su alcune classifiche ... La classifica in questione è compilata da IQAir, una società svizzera che, oltre a vendere prodotti ...