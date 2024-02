Cina | nevicata a Pechino 1

Pechino , 20 feb – (Xinhua) – Turisti posano per delle foto sotto la neve sul viale Qianmen a Pechino , capitale della Cina , oggi 20 ... (romadailynews)

Meloni celebra l'amicizia con Tokyo senza parlare mai di Cina. Però manda il Cavour in Asia: Pare meno a suo agio quando nel mezzo di una nevicata record, con tanto di trasporto pubblico bloccato e traffico in tilt, le viene organizzata una visita nel jinja più importante di Tokyo, cioè il ...

Meloni a Tokyo. Tra Italia e Giappone sintonia a 360 , a partire da Difesa e sicurezza: Una nevicata accoglie Meloni (in completo grigio) a palazzo Kantei, assieme a un "ciao Giorgia" ... Il contesto geopolitico è chiaro: archiviata a fine 2023 l'intesa della Via della Seta con la Cina, è ...

Dalla difesa alle telecomunicazioni, Meloni incontra aziende giapponesi con interessi in Italia. Oggi vede il premier Kishida: In una capitale colpita da una fitta nevicata, la premier ha fatto tappa al santuario scintoista ... a rischio per l'aggravarsi delle tensioni fra Cina e Taiwan. Loading... G7, focus su intelligenza ...