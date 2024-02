Cina | Guizhou | celebrazioni per festival Tiaohua a Liupanshui 1

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 20 febbraio 2024) Liuzhi, 20 feb – (Xinhua) – Persone di etnia Miao si esibiscono in una danza per celebrare il” nel villaggio di Gaoxing, distretto speciale di Liuzhi a, provincia sud-occidentale cinese del, ieri 19 febbraio 2024. Ieri gli abitanti Miao hanno celebrato qui la festa, pregando per il raccolto e per il benessere nel nuovo anno. (Xin) Agenzia Xinhua