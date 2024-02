Cina | Festa primavera | prosegue aumento turismo a Harbin durante vacanze

(Di martedì 20 febbraio 2024), 20 feb – (Xinhua) –, capoluogo della provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang, ha registrato un numero record di visitatori e di entrate turistichegli otto giorni diper ladi. La citta’ ha attirato oltre 10,09 milioni di visite dal 10 al 17 febbraio, con unmedio giornaliero dell’81,7% su base annua. Questa forte espansione del mercato turistico ha aiutatoa incassare la cifra record di 16,42 miliardi di yuan (circa 2,3 miliardi di dollari), con un incremento del 235,4% anno su anno, hanno dichiarato le autorita’ locali. Secondo Ctrip, una delle principali piattaforme di viaggio in, l’Ice-Snow World e’ stato il ...

