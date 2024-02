Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 20 febbraio 2024) Pechino, 20 feb – (Xinhua) – Laha pubblicato un piano d’azione triennale per la prevenzione e il controllo dell’neglicivili, come parte dei suoi sforzi per promuovere la trasformazione verde nel settore dell’aviazione civile. Il piano e’ stato pubblicato congiuntamente dall’Amministrazione dell’aviazione civile cinese, dal ministero dell’Ecologia e dell’Ambiente, dal ministero delle Risorse Naturali e dall’Amministrazione statale per la regolamentazione del mercato. Secondo il piano, entro il 2025 dovrebbe essere sostanzialmente realizzato un sistema standard per la prevenzione e il controllo dell’neglie dovrebbero essere compiuti progressi positivi nello sviluppo delle principali tecnologie di monitoraggio. ...