‘Cimitero dal vivo’ | giochi virtuali al Monumentale per scoprire racconti e storie della Ravenna passata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 febbraio 2024), 20 febbraio 2024 - Un'idea alternativa che diventa realtà. Dal 21 al 23 marzo va in scena "Cimiteri dal Vivo", l'evento che prevede un gioco a tema, una mappa digitale e uno spettacolo dal vivo all'interno del cimiterodi. L'iniziativa è stata lanciata dall'associazionete Panda Project, che si occupa di organizzare laboratori di teatro, spettacoli dal vivo e eventi con visite guidate, con il patrocinio del Comune die dell'Assessorato alla Cultura. L'evento L'associazione Panda Project, che ha avvicinato al mondo del teatro persone di tutte le età, ha reso nota la realizzazione dell'iniziativa "Cimiteri dal Vivo", in programma dal 21 al 23 marzo 2024 dalle 15 alle 17.30. Per farlo è stato necessario stringere una partnership con altre associazioni come ...