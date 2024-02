(Di martedì 20 febbraio 2024) Il giallo sulla morte delpotrebbe essere risolto. Un tribunaleno, scrive Radio Cooperativa, ha deciso di riaprire oggi le. Nel dicembre scorso la giudice Paola Plaza aveva chiuso il caso riguardante il decesso del premio Nobel per la letteraturaaver respinto le richieste fatte nel 2011 dal Partito comunista, di cui era iscritto e senatore, e dai suoi famigliari per unadell’inchiesta al fine di verificare se vi fossero responsabili.12 giorniil colpo di Stato dell’11 settembredi Augusto Pinochet che rovesciò il presidente Salvador Allende, suo amico, e portò al potere una dittatura militare di destra. Il decesso del ...

Un padre di famiglia ha perso la vita per banalissime questioni di vicinato. La comunità di Villa Castelli è attonita per il dramma che si è ... (europa.today)

Un tribunale Cile no ha deciso oggi la riapertura delle indagini sulla morte del poeta Cile no Pablo Neruda . Lo ha reso noto Radio Cooperativa. Nel ... (quotidiano)

Cile, ordinata la riapertura delle indagini sulla morte di Pablo Neruda: Con sentenza unanime i giudici della Corte dAppello hanno deciso di proseguire le indagini sul caso chiuso lo scorso anno. I magistrati hanno ritenuto che lindagine non sia esaurita in quanto ...

Cile, la Corte di Santiago ordina riapertura delle indagini su morte di Pablo Neruda: ... sostiene la Corte. Tra le misure ordinate c'è un nuovo esame grafotecnico in relazione Neruda morì il 2 3 settembre 1973, 12 giorni dopo il c olpo di stato in Cile. Il poeta a veva 69 anni e ...

Cile, la Corte ordina la riapertura delle indagini su Pablo Neruda: il poeta morì dopo il golpe del 1973: ... aveva detto in quell'occasione Rodolfo Reyes, nipote del poeta cileno, che da anni si batte pubblicamente per contestare la versione ufficiale fornita dal Cile. Le indagini per chiarire la vera ...