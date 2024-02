Ciclismo | morte Davide Rebellin | accolta la richiesta di patteggiamento del camionista

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 20 febbraio 2024) Il 30 novembre del 2022, sulle strade di Montebello Vicentino, la vita dell’ex campione italiano di, venne stroncata daltedesco Wolfgang Rieke, che travolse l’ex corridore nostrano. Da quel giorno è stato aperto il caso processuale e in un primo momento i familiari della vittima si erano espressi in maniera contraria aldel 63enne teutonico, in quanto recidivo: si era già dato alla fuga dopo aver provocato un incidente in Puglia nel 2001. Ebbene, il caso ha avuto una svolta. L’accusa ha infatti dato il suo assenso all’accordo richiesto dai legali di Rieke che, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, prevede gli arresti domiciliari (3 anni e 11 mesi). Si andrà al processo lunedì 11 marzo e spetterà al giudice pronunciarsi in maniera definitiva, ...