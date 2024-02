Ciclismo | la Firenze-Empoli presentata in Palazzo Vecchio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024), 20 febbraio 2024 - “Aspettando…… il Tour de France” che partirà dail 29 giugno, arriva sabato prossimo lala classica promossa dai compianti Paolo Marcucci e Renzo Maltinti nel 1988 e che da allora apre in Toscana la stagione dei dilettanti. Elite e under 23 (179 gli iscritti) pronti ad alzarsi sui pedali per dare vita alla gara organizzata dalla Maltinti Lampadari, dal Comitato Sport del Comune disezione, con il patrocinio della Regione Toscana, della Città Metropolitana di, dei comuni di. E qui in, location di prestigio la conferenza stampa di presentazione, essendo una delle manifestazioni inserite nel ...