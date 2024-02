Ciclismo | in Toscana nessuno atleta pagherà per correre

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) Firenze 20 febbraio 2024 – Si è tenuta ieri sera in forma on-line una riunione di tutte le società ciclistiche organizzatrici di gare nella stagione 2024, per decidere come comportarsi in merito alla delibera del presidente della Federazione Ciclistica Italiana Cordiano Dagnoni, di concedere la facoltà alle società di far pagare ogniiscritto alla gara di qualsiasi categorie e specialità, con un importo massimo di 5 Euro. Le società toscane all’unanimità hanno deciso di non far pagare la quota di iscrizione, ed al termine della riunione il presidente del Comitato RegionaleSaverio Metti ha firmato questo comunicato. “Il Consiglio del Comitato Regionaleritiene opportuno informarvi che a seguito di una riunione con le società organizzatrici delle gare su strada dellatenutasi ieri sera in ...