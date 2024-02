Ciclismo dilettanti La Brianza debutta con la Coppa San Geo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) Sabato scatta la stagione su strada deicon la centesima edizione dellaSan Geo-Trofeo Caduti di Soprazocco. Al via 195 corridori di 33 squadre. Una prima di lusso che si svolgerà da Ponte San Marco a San Felice sul Benaco, nel Bresciano, per complessivi 157 chilometri. LaSul fronte delle adesioni lasarà rappresentata dalla formazione di Lesmo Namedsport-MI Impianti di Paolo Riva e dal monzese Simone Impellizzeri (Continenteal Beltrami TSA Tre Colli), i due giussanesi Lorenzo Galimberti della Biesse Carrera e Lorenzo Nespoli della MBH Bank Colpack Ballan CSB, e il besanese Alessandro Motta (Biesse Carrera). In concomitanza si correrà la 37esima Firenze-Empoli in Toscana: atteso il debutto del lissonese Davide Ferrari con le nuove insegne della marchigiana Work Service Group. ...