chirurgia bariatrica condannato a 14 anni in primo grado

Leggi tutta la notizia su citypescara

(Di martedì 20 febbraio 2024) Nonostante le reiterate affermazioni di innocenza da parte di De Lorenzis, il quale ha descritto le proprie azioni come parte di “visite accurate”, gli è stata imposta l’obbligazione di corrispondere un risarcimento provvisionale che ammonta a oltre trecentomila euro, somma da ripartire tra le parti civili coinvolte nel procedimento. Ulteriormente, la sentenza prevede l’interdizione permanente di De Lorenzis dall’esercizio della professione sanitaria per l’intera durata della pena detentiva. La vicenda ha guadagnato notorietà a livello nazionale, in particolare per un servizio giornalistico condotto dalla trasmissione televisiva “Le Iene”, nel quale è stato diffuso un video, ottenuto tramite l’uso di una telecamera nascosta, che documenta il dottor De Lorenzis mentre si rende protagonista di comportamenti molesti nei confronti di una paziente, che in realtà era un’infiltrata del ...