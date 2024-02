Chinatown | ragazzino accoltellato in pieno giorno alla fermata dell’autobus

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 febbraio 2024) Milano – Un ragazzo di 15 anni, di origine egiziana, è statoin strada, nel primo pomeriggio in zona Chiantown a a Milano. Trasportato all'ospedale, non si trova in pericolo di vita. È accaduto alle 14.30 in via Canonica, traversa di via Paolo Sarpi, cuore di, nei pressi di unadell'autobus. Il giovane, secondo quanto riferito dal 118, è stato colpito da un fendente sotto l'ascella destra, ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Niguarda. Sul luogo del ferimento è stato valutato anche un altro paziente, un 19enne, anch'egli straniero, che però ha rifiutato le cure, che potrebbe essere stato coinvolto nell'episodio. Sul posto la Polizia di Stato sta cercando di ricostruire l'accaduto.