Chiedere tregua a una democrazia è lecito | chiederlo a Hamas è retorica

(Di martedì 20 febbraio 2024) Caro direttore, caro fondatore: “stare dalla parte giusta” è un proposito sufficiente a rimuovere la domanda sui mezzi ingiusti? Il dolore e la ribellione alla portata della distruzione di Gaza è il frutto di “uno spirito umanitario lontano da ogni vera umanità”? Rimuovete l’obiezione di coscienza imputandola a un compiaciuto o inconsapevole antisemitismo: “gli unici ebrei buoni sono quelli morti”. Che cosa dite a chi gli ebrei li ami morti e vivi, a chi difenda l’esistenza di Israele, a chi – come tanti israeliani, come tanti ebrei – la senta minacciata irreparabilmente dallo zelo della punizione “senza risparmio”? A ribadire la vostra posizione, ieri avete citato il rigore del senatore democratico John Fetterman: “Se avete intenzione di protestare chiedendo un cessate il fuoco, perché non chiedete invece che gli ostaggi siano riportati a casa? Perché non chiedete a ...