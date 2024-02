Chiara Ferragni e Fedez | il matrimonio è finito o è una trovata pubblicitaria? Sparisce la fede nuziale

(Di martedì 20 febbraio 2024) Cosa sucede fra? Da ormai diverse settimane si vocifera che il lorosia, anche se – proprio di recente – entrambi avrebbero usato qualche piccolo mezzuccio per smentire parzialmente i pettegolezzi. Nelle ultime ore, una foto condivisa daha riacceso i gossip sulla fine del suo:...

Nell'ultimo periodo i Ferragnez stanno mostrando sui social un continuo cambio di direzione in fatto di narrazione: meno apparizioni di coppia ... (fanpage)

Dall'inizio delle polemiche e del «caso» Ferragni immediata è cominciata la perdita di seguito sui social. Certo, ancora poco per scalfire la forza ... (panorama)

"Ha trasformato la tua compagna in Wanna Marchi" Fedez colpito e affondato, il motivo: A partire dalle sue segnalazioni, infatti, l'inchiesta è stata poi portata alla ribalta con le conseguenze che tutti conosciamo: la fine dell'era Chiara Ferragni . Questo, inevitabilmente, ha avuto ...

"Bulletta", "Fatichi a parlare italiano". Rissa social tra Fedez e Selvaggia Lucarelli: Nelle storie del suo profilo, poi, la Lucarelli ha proseguito contro Fedez: " Solidarietà a Chiara Ferragni che pagherà centinaia di migliaia di euro tra consulenti, legali e task - force per poi ...

Chiara Ferragni e la strana foto senza fede: i sospetti di una crisi con Fedez: ... del resto è abituata a far vedere la sua vita sui social, perché non mostrare anche il gel delle unghie O un nuovo tatuaggio Oppure è una mano per dirsi addio La foto sibillina di Chiara Ferragni ...