Chi è Stefano Cristiano chirurgia Bariatrica tornare a vivere grazie all’intervento

(Di martedì 20 febbraio 2024) Fin dal principio della mia carriera in campo medico, ho deciso di dedicarmi con passione e determinazione allaLaparoscopica, una scelta che ha definito il corso della mia vita professionale. Questa tecnica, minimamente invasiva, mi ha permesso di affrontare una vasta gamma di patologie con precisione e sicurezza, riducendo al minimo il disagio per i pazienti e favorendo una loro più rapida ripresa post-operatoria. Nel corso degli anni, ho avuto l’opportunità di eseguire migliaia di operazioni laparoscopiche, affrontando con successo e competenza problemi legati alle vie biliari, alle ernie e ai laparoceli, così come interventi più complessi quali la rimozione di tumori del colon-retto, dello stomaco e l’approccio chirurgico all’obesità.Il mio percorso nel trattamento dell’obesità ha preso forma nel 1999, ...