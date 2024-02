Chi è Igar Lednik | l’oppositore bielorusso morto in carcere che si batteva contro la dittattura di Lukashenko

(Di martedì 20 febbraio 2024) Un attivista dell’opposizione bielorussa,, èneldove stava scontando una pena per “diffamazione” nei confronti del presidente Alexander: lo hanno riferito il suo ex partito e una ong specializzata attiva in questo paese che conta più di mille prigionieri politici. “, ex membro del Partito socialdemocratico(Gramada), attivista e giornalista, èin prigione all’età di 64 anni”, ha indicato il partito su Telegram, informazione confermata dalla ong di difesa dei diritti umani Viasna.Leggi anche: Ho visitato la Bielorussia – ed è stato difficilissimo: cronaca di viaggio nel Paese più chiuso d’Europa che vuole disperatamente aprirsi al mondo La sua salute è drasticamente ...

Chi era Ihar Lednik, l'oppositore di Lukashenko morto in carcere in Bielorussia: finito in prigione per un articolo di giornale: Ihar Lednik, chi era il prigioniero politico morto in Bielorussia L'annuncio lo ha dato l'... 'Igar Lednik, ex membro del Partito socialdemocratico bielorusso (Gramada), attivista e giornalista, è morto

