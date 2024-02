Chi è Francesco Calzona | la carriera del nuovo tecnico del Napoli

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 20 febbraio 2024) Nato a Vibo Valentia, il 24 ottobre del 1968,, detto Ciccio è ilallenatore del, ma attualmente è anche il commissariodella Slovacchia, nazionale che ha portato alla qualificazione ai prossimi campionati europei. Succede a Walter Mazzarri, a sua volta sostituto dell’esonerato Rudi Garcia.è molto riservato sulla sua vita privata. A quanto sappiamo, però, è sposato ed è padre di una bambina di 5 anni.nizia la suacalcistica professionale nel 1985 come centrocampista tra le file dell’Arezzo. Da giocatore non ha molta fortuna. Così, appesi gli scarpini al chiodo comincia una lunga gavetta in panchina, principalmente come vice allenatore. Nel 2007, all’Avellino, avvia la partnership con il ...