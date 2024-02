(Di martedì 20 febbraio 2024) AGI - "Il pellegrinaggio indei bigche vengono a portare doni al santuario dell'elettore sardo avrà il suo culmine domani". Lucia, candidata presidente della Regione per la lista Sardigna R-esiste, commenta cosi' su Fb l'arrivo massiccio di ministri, viceministri, sottosegretari e leader di partito inin vista delle elezioni di domenica prossima. "Io trovo che questonon sia molto dignitoso e che denunci una clamorosa debolezza, se non inconsistenza, della classe politica sarda. Credo che di questo abbiano sentore anche loro se, almeno l'ultimo giorno, dopo una settimana di artiglieria pesante di provenienza romana, tengono lontani i segretari". "Tutti fanno campagna...

Chessa, big nazionali in Sardegna Turismo elettorale: Chessa, big nazionali in Sardegna Turismo ...

Sardegna, sfida aperta Todde - Truzzu. Con il terzo incomodo Soru. Ecco chi sono i candidati in lizza: Nella sua campagna elettorale nessun big, come ha sottolineato nei diversi comizi, ma incontri nei territori e iniziative nelle piazze. Da Lucia Chessa, che per dieci anni è stata anche sindaca di ...

I big in Sardegna. Lucia Chessa: "Turismo elettorale poco dignitoso": ... Redazione Sardegna Live "Il pellegrinaggio in Sardegna dei big nazionali che vengono a portare ... Lo scrive, sulla propria pagina social, Lucia Chessa, candidata alla presidente della Regione con la ...