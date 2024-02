“Che notizia bomba” Beatrice Luzzi | il dopo Grande Fratello è ormai sulla bocca di tutti

(Di martedì 20 febbraio 2024), l’indiscrezionesu. Ovviamente stiamo parlando dellaprotagonista di questa edizione che nonostante e forse anzi grazie agli attacchi degli altri appare sempre in vetta alla classifica di gradimento del pubblico. Recentemente anche Alessio Falsone l’ha duramente criticata, ma l’attrice riesce sempre a mantenersi lucida. Certo ultimamente non sono mancati i momenti di scoramento e anche il crollo emotivo lo dimostra, ma il pubblico apprezza la forza d’animo di questa donna capace di tenere testa al ‘branco’. La recente riflessione sulle nomination e sul fatto che gli altri inquilini dovrebbero farle un monumento ne è l’ennesima prova. Ora sul suo conto arriva una clamorosa voce. Leggi anche: “Non ti perdono”....

Il cast del remake in live-action di successo di Netflix non sta più nella pelle all'idea del reboot dell' anime Dopo il successo del remake in ... (movieplayer)

Possibile svolta per Michelle Hunziker e la sua vita privata . Infatti, le voci che fanno riferimento alla conduttrice svizzera non sono affatto ... (caffeinamagazine)

Discover Financial Services vola a Wall Street (+11%). Scivola Capital One: Brilla Discover Financial Services , che passa di mano con un aumento dell'11,84%, con il mercato che premia la notizia che Capital One acquisirà Discover in un'operazione da 35,3 miliardi di dollari. Scivola invece a Wall Street il titolo Capital One che cede l'1,09%. Secondo i termini dell'accordo, gli ...

G7: il 24 febbraio prima riunione dei Capi di Stato e di Governo sotto la Presidenza italiana. Si discuterà del sostegno all'Ucraina: Ne dà notizia Palazzo Chigi annunciando che al termine della riunione sarà adottata una dichiarazione congiunta. Scarica l'articolo in / / /

E' morto a 44 anni Robin Windsor, star di 'Ballando con le stelle' versione inglese: ...rattristata nel sentire la notizia del nostro caro amico Robin Windsor. Non era solo un ballerino e coreografo di eccezionale talento, ma anche un uomo premuroso e gentile, sia dentro che fuori dalla ...